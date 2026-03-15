Зеленский рассказал о планах массового производства систем ПВО на Украине

Зеленский захотел наладить массовое производство систем ПВО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране необходимо наладить массовое производство систем противовоздушной обороны (ПВО). Слова украинского лидера приводит kp.ru.

«Мы будем предпринимать шаги в отношении ПВО, ракетостроения — вы их увидите. Именно переформатирование вперед, потому что у нас просто нет другого пути», — сказал украинский лидер. Он объяснил такую необходимость тем, что у Киева нет времени ждать «по системе в год».

Зеленский подчеркнул, что собственное производство — это единственный способ защитить небо.

