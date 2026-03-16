Желание подзаработать привело российского подростка на скамью подсудимых

В Череповце суд приговорил подростка за ложное минирование школы ради заработка

Череповецкий городской суд вынес приговор 14-летнему восьмикласснику, который ради заработка сообщил о несуществующем минировании школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Школьнику назначили 40 часов обязательных работ и конфисковали телефон в доход государства. Наказание ниже низшего предела назначили, потому что подросток явился с повинной, активно помогал раскрыть преступление, а его родители возместили ущерб.

По версии следствия, в сентябре 2025 года подросток начал переписываться с неизвестным, который предложил ему отправить сообщение о минировании учебного заведения, где он учится. За это школьнику пообещали заплатить. Желая заработать, восьмиклассник согласился. Он скопировал присланный текст и дважды отправил его на официальную почту школы. В письмах сообщалось о минировании здания, а также указывались персональные данные и номер телефона другой ученицы.

Секретарь школы сразу же передала информацию в экстренную службу «112». На место выехали сотрудники полиции и спасатели, но взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее в Приморье задержали мужчину, сообщавшего о ложных минированиях в России.