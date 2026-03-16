Жена Бари Алибасова-младшего заявила о наличии доказательств его насилия

Жена Бари Алибасова-младшего Арина сохранила снимки нанесенных им побоев

Супруга сына известного музыкального продюсера Бари Алибасова-младшего Арина рассказала подробности их отношений. Ее слова передает kp.ru.

По словам женщины, изначально у них в паре было взаимопонимание, любовь и особый, общий юмор. Однако потом все изменилось, а возлюбленный стал поднимать руку на Арину и унижать ее.

«Вел себя грубо, кричал, занимался рукоприкладством. Терпела, потому что находила оправдания, винила себя. Во время беременности он кидал в меня тарелками, давал пощечины, зажимал рот. А после начал домогаться при ребенке», — заявила женщина.

Арина уверяет, что у нее есть все необходимые доказательства, в том числе в виде фото. «У меня сохранилась переписка с подругами, фотографии синяков и записи того, как он на меня орет», — добавила она.

Ранее супруга сына известного музыкального продюсера Бари Алибасова обвинила его в избиении и похищении их дочери.