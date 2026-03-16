Daily Mail: Зумеры начали спасать торговые центры в США

Зумеры начали спасать торговые центры в США. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным NielsenIQ, розничные расходы поколения Z опережают расходы остальных. По прогнозам экономистов, к 2030-му году зумеры будут расходовать на розницу 12 миллиардов долларов. Как отмечают в аналитической компании Circana, в прошлом году покупатели в возрасте от 18 до 24 лет совершили 62 процента покупок обычных товаров в магазинах. Покупатели в возрасте от 25 лет и старше совершили 52 процента покупок в магазинах.

Сами зумеры отмечают, что им не нравятся онлайн-покупки, так как они дают отложенное удовлетворение. Это стремление дает луч надежды индустрии, которая уже много лет борется с низкой посещаемостью.

Известно, что за последние 30 лет количество торговых центров в стране упало на 95 процентов. Ускорила тенденцию пандемия COVID-19. Неизвестно, сможет ли энтузиазм поколения Z предотвратить то, что, по мнению большинства экономистов, станет медленным угасанием торговых центров в течение следующего десятилетия или двух. Но для некоторых подростков пандемия послужила стимулом, который пробудил в них интерес к торговым центрам.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров отмечал, что эпоха расцвета торговых центров в России, начавшаяся в конце нулевых, подходит к концу. Ей на смену приходит эпоха досугово-развлекательных центров, отметил он. Значительную часть такого рода точек, пояснил аналитик, занимают рестораны, кинотеатры и детские центры. «Это все то, что невозможно получить онлайн», — резюмировал Шакиров.