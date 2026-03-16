Звезду реалити-шоу поймали с наркотиками и арестовали

Звезду американского шоу «Южное гостеприимство» Лилли арестовали из-за наркотика

27-летнюю участницу американского реалити-шоу «Южное гостеприимство» (Southern Hospitality) Грейс Лилли поймали с наркотиками и арестовали. Об этом пишет Us Weekly.

Звезду телепроекта взяли под стражу в штате Южная Каролина. Уточняется, что хранение наркотиков в этом штате не является тяжким преступлением.

Лилли выпустили под залог суммой 10 500 долларов (примерно 842 тысячи рублей). Ей предстоит суд.

Также отмечается, что в декабре участницу реалити-шоу арестовывали за харассмент. Тогда же полицейские нашли у нее сильнодействующий препарат, рецепта на который у Лилли с собой не было.

Ранее сообщалось, что известный американский комик и актер Энди Дик потерял сознание на улице, а позже признался в употреблении запрещенных веществ. Он заявил, что принял наркотик, который ему предложил незнакомец.

