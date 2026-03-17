Бывший глава Минстроя российского региона задержан

Правоохранители задержали бывшего главу Минстроя Дагестана Артура Сулейманова. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительной информации, Сулейманова подозревают в превышении полномочий. Сейчас он находится в следственном отделе.

1 декабря 2023 года Артур Сулейманов покинул пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона по собственному желанию. Он занимал эту должность с февраля 2022 года. До этого Сулейманов работал в коммерческих структурах и госкомпаниях.

Ранее ФСБ задержала министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.