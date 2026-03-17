Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 17 марта 2026

Девушка указала потенциальной свекрови на «запретную территорию» и нарвалась на критику

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Echo_7Starforge пожаловалась на мать своего бойфренда, обвинив ее во вмешательстве в личную жизнь пары. По словам 28-летней девушки, женщина живет в часе езды от них и часто наведывается в гости, чтобы привезти сыну еду или какие-то мелочи.

«Раньше я думала, что это мило, но со временем стала замечать, что она ведет себя слишком фривольно в нашей квартире, особенно в спальне. Впервые меня это смутило, когда я пришла домой и обнаружила, что она сложила чистое белье, лежавшее на стуле у изножья кровати. Я поблагодарила ее, но позже сказала своему парню, что мне от этого не по себе», — написала автор.

После этого потенциальная свекровь убирала в спальне носки, открывала окна, потому что там «было душно», переносила корзину с грязным бельем, а в последний раз зачем-то извлекла из ящичка прикроватной тумбочки рецептурный крем автора.

«Я была в ужасе и прямо, но спокойно сказала ей, что отныне наша спальня должна быть запретной территорией для нее. Она ничего не ответила, но мой парень позже сказал, что я заставила ее почувствовать себя воровкой, хотя она просто хотела быть милой. Я ответила, что хорошие люди не вторгаются в личные пространства, но он теперь требует, чтобы я извинилась перед ней», — заключила девушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok