Дроны-камикадзе атаковали российский регион

07:19, 17 марта 2026Россия

Богомаз: Дроны-камикадзе ударили по двум селам Брянской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на приграничье в Брянской области. Детали раскрыл губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«В результате намеренных и подлых атак дронами-камикадзе в селах Новый Ропск Климовского района и Солова Стародубского муниципального округа повреждены два жилых дома», — говорится в публикации.

Пострадавших нет, уточнил Богомаз. Сейчас на месте работают представители оперативных и экстренных служб.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что вражеские силы ударили по автозаправочной станции в поселке Суземка. В результате атаки поврежден гражданский автомобиль.

