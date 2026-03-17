Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 17 марта 2026Мир

Генерал США оконфузился в Киеве и потерял секретные материалы

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Генерал-лейтенант Антонио Агуто на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским (слева). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Американский генерал Антонио Агуто, который значился как глава командования по координации поддержки Украины, потерял секретные документы и напился в Киеве. Об этом стало известно из отчета Управления генерального инспектора Пентагона.

По его данным, Агуто привез в страну секретные материалы вопреки указаниям американского посла. Он оставил важные файлы в украинском поезде в Польше, когда возвращался в Германию.

Между тем, генерала видели в состоянии алкогольного опьянения на встрече с американским госсекретарем. Она была организована послом Вашингтона на Украине с участием двух украинских генералов. В отчете говорится, что инцидент с распитием горячительных напитков произошел 13 мая 2024 года, когда военачальник посещал Украину в рамках девятидневной поездки.

Очевидцы заметили, как генерал упал назад и ударился затылком о стену. Утром у него также был заметный след на лбу.

Ранее сообщалось, что украинские генералы тайно ездили в штаб США в Германии в 2022 году. Они отправлялись туда под дипломатическим прикрытием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok