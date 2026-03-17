10:17, 17 марта 2026Экономика

Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) лишился последней оставшейся у него квартиры в Москве. Жилплощадь арестовали, выяснил Telegram-канал Shot.

Трехкомнатная квартира площадью 81,3 квадратного метра на третьем этаже в жилом комплексе White Khamovniki в Олсуфьевском переулке находится под арестом с начала года. Автор бестселлера «Метро-2033» приобрел ее в феврале 2023 года, уже после того, как получил восемь лет колонии по делу о фейках о Российской армии заочно. В свете возможной конфискации Глуховский оперативно переписал жилье на мать. Вместе с парковочным местом квартира оценивается в 200 миллионов рублей.

Днем ранее сообщалось, что Глуховский распродал другие свои квартиры в столице. От жилья писатель избавлялся в спешке и с большим дисконтом. Так, квартиры метражом 144,6 и 105,6 «квадрата» в 10 минутах от Кремля на Петровке он продал за 120 миллионов рублей, изначально ожидая получить 210 миллионов.

