06:01, 17 марта 2026

«Инопланетный корабль» останется в Солнечной системе на тысячелетия

Иван Потапов
Комета 3I/ATLAS, иногда называемая «инопланетным кораблем», останется в Солнечной системе на тысячелетия, пишет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Внутри Солнечной системы, если считать ее границей облако Оорта, небесное тело будет находиться еще около десяти тысяч лет, хотя из поля зрения современных средств слежения, как уже ранее сообщалось, полностью пропадет во второй половине этого года», — говорится в сообщении организации.

Там же отмечается, что в настоящее время человечество не располагает аппаратами, которые могли бы догнать кометы и изучить ее.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

По данным НАСА, сегодня, 16 марта, в 15:20 московского времени, комета 3I/ATLAS, сблизилась с Юпитером на минимальное расстояние 53,6 миллиона километров.

Ранее астрофизик Ави Леб рассказал газете «Известия», что вторгнувшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS может стать «черным лебедем» для человеческой цивилизации, если окажется «инопланетным кораблем».

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле прошлого года, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

