13:20, 16 марта 2026

«Инопланетный корабль» достигнет Юпитера

ИКИ РАН: 16 марта комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером
Иван Потапов
Фото: NASA / JPL-Caltech/University of Arizona / Handout via Reuters

16 марта в 15:20 московского времени, комета 3I/ATLAS, иногда называемая «инопланетным кораблем», сблизится с Юпитером на минимальное расстояние 53,6 миллиона километров. Об этом со ссылкой на данные НАСА сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Организация отмечает, что данное расстояние «является огромной дистанцией по земным меркам, но представляет собой исключительно близкое (в некотором смысле почти невероятное) прохождение по меркам масштабов Солнечной системы». По данным лаборатории, скорость кометы превышает 65 километров в секунду, поэтому догнать такой объект никакой из известных рукотворных аппаратов не может.

Ранее астрофизик Ави Леб рассказал газете «Известия», что вторгнувшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS может стать «черным лебедем» для человеческой цивилизации, если окажется «инопланетным кораблем».

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле прошлого года, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, объект представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

