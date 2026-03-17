Инспектор МЧС России торговала правами на лодки и катера

08:52, 17 марта 2026

Суд дал 7 лет и 10 месяцев экс-сотруднице МЧС РФ за 41 взятку на 1,5 млн. руб
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

Суд приговорил бывшего руководителя Дудинского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима за получение 41 взятки на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Эту сумму она должна выплатить в доход государства.

Из приговора следует, что с 2024 года инспектор МЧС торговала правами на управление катерами и лодками, выдавая их жителям Таймыра без экзаменов. Ее сообщником был местный житель, подыскивавший желающих заплатить за удостоверение или регистрацию судна без экзаменов и учебы. В итоге без теории и практики права получили 39 человек. Она заходила в государственную информационную систему под своим логином, вносила туда ложные сведения об успешной сдаче экзаменов.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил об усилении работы по выявлению коррупции среди сотрудников ведомства.

