Tasnim: Иран впервые применил баллистическую ракету «Хадж Касем»

Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету «Хадж Касем». Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня Корпус стражей исламской революции впервые применил передовую ракету "Хадж Касем". Удары наносились по штаб-квартирам и базам в четырех странах региона, которые были площадкой для недавних нападений на Иран», — утверждается в публикации.

По данным агентства, удары наносились по объектам в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее иранские ракеты упали недалеко от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.