Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету «Хадж Касем». Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Сегодня Корпус стражей исламской революции впервые применил передовую ракету "Хадж Касем". Удары наносились по штаб-квартирам и базам в четырех странах региона, которые были площадкой для недавних нападений на Иран», — утверждается в публикации.
По данным агентства, удары наносились по объектам в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Ранее иранские ракеты упали недалеко от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.