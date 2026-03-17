19:41, 17 марта 2026Мир

Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хадж Касем. Фото: Mohammad Agah / Wikipedia

Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету «Хадж Касем». Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня Корпус стражей исламской революции впервые применил передовую ракету "Хадж Касем". Удары наносились по штаб-квартирам и базам в четырех странах региона, которые были площадкой для недавних нападений на Иран», — утверждается в публикации.

По данным агентства, удары наносились по объектам в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее иранские ракеты упали недалеко от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

