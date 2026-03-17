Иранские ракеты упали около офиса Нетаньяху

SNN: Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме

Иранские ракеты упали недалеко от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает SNN.

«Сегодня ракеты Ирана поразили цели в Иерусалиме, всего в нескольких метрах от офиса премьер-министра Нетаньяху», — передает телеканал.

4 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар заявил, что Вооруженные силы (ВС) Ирана атаковали один из офисов Нетаньяху. Кроме того, он сообщил о нескольких ударах по зданию Генштаба израильской армии.

2 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили «острый кризис на Ближнем Востоке, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана».

