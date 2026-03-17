15:42, 17 марта 2026

Из Банка Англии уволят почти 500 человек

Bloomberg: 75 уволенных из Банка Англии получат по 150 тысяч фунтов стерлингов
Дмитрий Воронин
Фото: Toby Melville / Reuters

Банк Англии в ближайшие месяцы уволит почти 500 сотрудников, 75 из которых выдадут по 150 тысяч фунтов стерлингов (около 200 тысяч долларов по текущему курсу) компенсации. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, на такие суммы смогут рассчитывать добровольно согласившиеся покинуть посты высокопоставленные сотрудники Центробанка. Всего же работы лишатся 446 человек, или 8 процентов работников регулятора.

«Хотя сокращение штата влечет за собой первоначальные затраты, банк рассчитывает сэкономить 35 миллионов фунтов стерлингов в следующем финансовом году, стремясь укрепить свои и без того напряженные финансы», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Банк Англии по результатам общественных консультаций решил разместить на банкнотах следующего поколения изображения ежей, барсуков и прочих животных, которые заменят портреты исторических личностей, включая Уинстона Черчилля.

