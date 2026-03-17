Из России вывезли всех прибывших с Ближнего Востока иностранцев

АТОР: Туристы с Ближнего Востока смогли покинуть Россию без экстренных мер

Из РФ вывезли всех прибывших из стран Ближнего Востока иностранных туристов в условиях продолжающегося конфликта в Персидском заливе. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации крупных туристических организаций, в РФ на момент эскалации находилось небольшое количество отдыхающих из государств региона. В Space Travel пояснили, что высокий спрос на поездки в РФ у таких путешественников наблюдается в мае. «Все они благополучно вернулись домой, поскольку авиасообщение со странами Ближнего Востока к тому моменту уже начало восстанавливаться», — добавили в компании. Также вывоз иностранцев подтвердили и в Fun&Sun.

Еще несколько фирм сообщили, что конфликт в странах Персидского залива почти не повлиял на группы, прибывшие в Россию по турам — они смогли вернуться, экстренные меры не потребовались. Так, например, на момент обострения конфликта в РФ находились организованные путешественники из Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии и Гонконга. «Ситуация для них сложилась достаточно благополучно. Никто из туристов фактически не застрял, все группы завершили свои программы и покинули страну либо по плану, либо с минимальной корректировкой логистики», — сообщили в компании «Интурист».

Ранее стало известно, что из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вывезли всех организованных российских отдыхающих. Процесс занял 2,5 недели.