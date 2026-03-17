10:51, 17 марта 2026

Из России вывезли всех прибывших с Ближнего Востока иностранцев

Из России вывезли всех прибывших с Ближнего Востока иностранцев
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из РФ вывезли всех прибывших из стран Ближнего Востока иностранных туристов в условиях продолжающегося конфликта в Персидском заливе. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации крупных туристических организаций, в РФ на момент эскалации находилось небольшое количество отдыхающих из государств региона. В Space Travel пояснили, что высокий спрос на поездки в РФ у таких путешественников наблюдается в мае. «Все они благополучно вернулись домой, поскольку авиасообщение со странами Ближнего Востока к тому моменту уже начало восстанавливаться», — добавили в компании. Также вывоз иностранцев подтвердили и в Fun&Sun.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

Еще несколько фирм сообщили, что конфликт в странах Персидского залива почти не повлиял на группы, прибывшие в Россию по турам — они смогли вернуться, экстренные меры не потребовались. Так, например, на момент обострения конфликта в РФ находились организованные путешественники из Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии и Гонконга. «Ситуация для них сложилась достаточно благополучно. Никто из туристов фактически не застрял, все группы завершили свои программы и покинули страну либо по плану, либо с минимальной корректировкой логистики», — сообщили в компании «Интурист».

Ранее стало известно, что из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вывезли всех организованных российских отдыхающих. Процесс занял 2,5 недели.

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Стало известно об издевательствах над девушкой после расправы с ее матерью в Москве

    Арсенал напавшего на полицейских в Крыму показали на видео

    Российские бойцы неделями ходили по минам в зоне СВО и случайно узнали о скрытой опасности

    Из России вывезли всех прибывших с Ближнего Востока иностранцев

    Плетущих маскировочные сети для бойцов СВО пенсионерок выгнали на улицу

    Доля отечественных машин впервые за три года превысила объем китайских в России

    Иран всю ночь наносил удары по самому крупному в мире посольству США

    Иран призвал США навсегда забыть про безопасный проход судов в Ормузском проливе

    Стало известно о новом кризисе в отношениях США и ЕС

    Все новости
