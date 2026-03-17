15:47, 17 марта 2026

Пластический хирург показала изуродованную косметологом женщину и впечатлила россиян

Екатерина Ештокина
Пластический хирург Анастасия Борисенко показала изуродованную косметологом женщину, которая обратилась за помощью, и впечатлила россиян. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) врача.

Доктор с никнеймом dr_anastasia.borisenko запечатлела пациентку, внешность которой пострадала в результате неудачного лечения постакне. По словам женщины, ей предложили закачать жир в щеки и лечить воспалительный процесс препаратами, которые провоцировали фиброз ткани.

Кроме того, россиянке делали популярные процедуры, которые разрушали кожу до некроза. «Три года выброшенной жизни. Я хочу восстановить лицо и забыть все это», — посетовала она.

Материалы по теме:
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018

Борисенко решила помочь пострадавшей. «Я решила провести по ней объективный консилиум незаинтересованных людей, и мы изучили ее лицо до молекул. Потому что нет права на ошибку, нужно просто помочь», — призналась хирург.

Пользователи сети оценили внешность пациентки до и после пластики. «Бедная женщина», «Как жир в лице мог бы убрать постакне?», «Какой кошмар...», «Передумала я избавляться от рубцов...», «Дай бог здоровья врачу, которая это исправила», «Врач — герой нашего времени», — написали они.

В марте дочь бывшего губернатора Аляски решилась на пластику из-за неожиданной проблемы с лицом. 35-летняя Бристоль Пейлин призналась, что больше года страдает от паралича лицевого нерва.

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Россиян предупредили об опасностях во враждебных странах Европы

    Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

    В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

    Россиян предупредили об опасном половодье

    В Госдуме приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

    Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

    Блогер Лерчек закрыла долг перед налоговой

    Телеведущая согласилась сняться в популярном шоу и испытала мучения

    Раскрыты детали атаки Израиля на серого кардинала Ирана

    Все новости
