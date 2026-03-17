Культовый актер поблагодарил Бога за непопадание в файлы Эпштейна

Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил Бога за то, что не попал в файлы Эпштейна

Актер Жан-Клод Ван Дамм, известный по культовым боевикам 80-х и 90-х, высказался на тему обвинений в сексуальных преступлениях. Его комментарий приводит издание South China Morning Post (SCMP).

В апреле 2025 года Ван Дамма обвинили в причастности к торговле людьми, среди которых были и несовершеннолетние. Актер якобы проводил время в Каннах с пятью молодыми девушками родом из Румынии, которые находились в уязвимом состоянии.

В беседе с журналистами SCMP Ван Дамм вновь отверг обвинения и подчеркнул, что в то время был не в Каннах, а на съемках фильма в Таиланде. Актер отметил, что его преследуют сенсационные заголовки, лишь доказывающие его популярность.

«Слава Богу, меня не упомянули в файлах Эпштейна», — заявил Ван Дамм.

В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В файлах можно найти упоминания актера Леонардо ДиКаприо и рэпера Jay-Z, фотографии с музыкантами Майклом Джексоном и Миком Джаггером, актером Кевином Спейси и другими знаменитостями.