Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 17 марта 2026

Арсенал напавшего на полицейских в Крыму показали на видео

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

После нападения на полицейских в Джанскойском районе Крыма опубликовано видео с места происшествия. Ролик в своем Telegram-канале публикует региональное управление следственного комитета России (СКР).

На кадрах видна сожженная машина задержанного, а также частично разрушенное домовладение. В доме был обнаружен арсенал в виде ножа, топора, пистолета и автоматического огнестрельного оружия с оптическим прицелом.

В конце ролика демонстрируется задержанный, с закованными за спиной руками, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

16 марта к дому 49-летнего жителя села Стефановка приехали замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин дома открыл по ним стрельбу из ружья, а затем с помощью зажигательной смеси поджег свой автомобиль и попытался сжечь жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok