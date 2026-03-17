МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу

МИД Молдавии вызвал российского посла Озерова и вручил ноту протеста

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало согласованного посла РФ в республике Олега Озерова. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство в Telegram.

Уточняется, что причиной стало разрушение гидроэнергетического комплекса «Новоднестровск» на Украине 7 марта. В результате произошла утечка нефтепродуктов в Днестр, который обеспечивает водой 80 процентов населения Молдавии.

Представители Кишинева вручили Озерову ноту протеста. На встречу с российским дипломатом также принесли бутылку с водой из Днестра.

Ранее Киев уличили в намеренном загрязнении Днестра. С таким предположением выступил научный эксперт Алексей Анпилогов.