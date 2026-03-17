Мировой экономике спрогнозировали проблемы из-за войны в Иране

ЕАБР: Темпы роста мирового ВВП могут замедлиться на 0,3-0,5 п.п. в 2026 году

Война в Иране, вызвавшая масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, может привести к негативным последствиям для мировой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Евразийского банка развития (ЕАБР).

При затяжной блокировки Ираном Ормузского пролива, предупредили аналитики финансовой организации, средняя стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году окажется заметно выше, чем в 2025-м. При таком раскладе темпы роста глобальной экономики рискуют замедлиться на 0,3-0,5 процентного пункта, констатировали эксперты.

Нарушение судоходства на Ближнем Востоке изменит привычные логистические маршруты доставки грузов. Следствием этого может стать удорожание товаров для конечных потребителей. Другим серьезным риском для мирового ВВП в ЕАБР назвали повышенную волатильность финансовых рынков и инвестиционных потоков.

Кризис на Ближнем Востоке уже привел к нехватке важных видов топлива в ряде азиатских стран, включая Индию, Бангладеш, Шри-Ланку и Мальдивскую Республику. Проблемы не обошли стороной и США, где некоторые нефтеперерабатывающие заводы попали в затруднительное положение из-за перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив. Топливный шок, спрогнозировали в Goldman Sachs, в итоге может притормозить рост глобальной экономики, которая и без того еще не до конца оправилась от последствий предыдущих двух кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.