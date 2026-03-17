Московским автомобилистам назвали оптимальное время для смены резины

Синоптик Леус: Менять зимние шины в Москве стоит не раньше первой декады апреля

Менять зимние шины на летние в Москве пока рано. Оптимальное время для сезонного переобувания автомобиля назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, как минимум до конца нынешней недели в ночные часы столбики термометров будут показывать от нуля до минус пяти градусов. «Так что думать о замене автомобильных шин с зимних на летние еще очень и очень рано, как минимум не ранее первой декады апреля», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Анна Уткина раскрыла россиянам способы, позволяющие сэкономить на шиномонтаже. Так, в утренние часы либо будние дни цены, как правило, ниже из-за отсутствия очередей.