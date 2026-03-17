Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:05, 17 марта 2026Авто

Московским автомобилистам назвали оптимальное время для смены резины

Синоптик Леус: Менять зимние шины в Москве стоит не раньше первой декады апреля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Менять зимние шины на летние в Москве пока рано. Оптимальное время для сезонного переобувания автомобиля назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, как минимум до конца нынешней недели в ночные часы столбики термометров будут показывать от нуля до минус пяти градусов. «Так что думать о замене автомобильных шин с зимних на летние еще очень и очень рано, как минимум не ранее первой декады апреля», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Анна Уткина раскрыла россиянам способы, позволяющие сэкономить на шиномонтаже. Так, в утренние часы либо будние дни цены, как правило, ниже из-за отсутствия очередей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    Госкомпании страны БРИКС снова решили закупать российскую нефть

    Одна страна Азии стала самой желанной для россиян на майских праздниках

    Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

    Папа Римский жестко высказался о пластике

    Пашинян задумался о полете армян на Луну

    Звезда фильмов Marvel впервые станет отцом

    Российские войска продвинулись к Славянску

    Россиянин с кулаками напал на скорую и попал на видео

    ЦАХАЛ объявила новую масштабную серию ударов по объектам правительства Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok