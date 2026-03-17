04:37, 17 марта 2026

На Украине запаниковали из-за действий ЕС по Ирану

Соскин: Трамп перестанет помогать Украине из-за позиции ЕС по Ирану
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп не станет помогать Украине после того, как Европейский союз (ЕС) отказался помочь с возобновлением судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Трамп сейчас чертовски зол, поэтому не стоит удивляться, что когда Лондон или Париж придут за деньгами для Киева, то Трамп просто проигнорирует их, напомнив об отказе помочь кораблями», — сказал он.

По его словам, американский лидер надеялся на совместный ответ на атаки Ирана, однако союзники по НАТО «трусливо разбежались по сторонам». Соскин подчеркнул, что для Украины это не сулит ничего хорошего.

Ранее Трамп заявил, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что Вашингтон не может положиться на часть партнеров. «Они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал», — сказал он.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Москвичам пообещали неделю аномально теплой погоды

    ВСУ ударили по российскому городу

    На Украине запаниковали из-за действий ЕС по Ирану

    Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

    Посол Украины попозировал с продырявленным флагом Венгрии

    Военные предоставили Трампу варианты решения конфликта с Ираном

    В Европе рассказали о целях «коалиции желающих»

    Откровенный наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» оценили фразой «смотрится отвратительно»

    На Украине сделали признание о переговорах

    Все новости
