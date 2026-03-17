Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

MT: Препарат FLAV-27 восстанавливает память при болезни Альцгеймера

Ученые из университета Барселоны разработали экспериментальный препарат, который смог восстановить память у мышей с болезнью Альцгеймера. В отличие от существующих лекарств, нацеленных на удаление бета-амилоидных бляшек, новое соединение воздействует на более глубокий уровень — регуляцию активности генов в нейронах. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy (MT).

Препарат под названием FLAV-27 действует через эпигенетический механизм. Он блокирует фермент G9a, который при болезни Альцгеймера подавляет работу генов, важных для памяти и формирования нейронных связей. Когда активность этого фермента снижается, нейроны начинают функционировать более нормально, а нарушенные процессы памяти постепенно восстанавливаются.

В экспериментах на животных препарат не только уменьшал накопление ключевых патологических белков — бета-амилоида и тау, — но и приводил к заметному улучшению когнитивных функций. У мышей восстанавливались кратковременная и долговременная память, пространственная ориентация и социальное поведение, а структура синапсов в мозге становилась ближе к норме.

По словам исследователей, полученные результаты показывают, что изменения в эпигенетической регуляции генов могут быть одной из ключевых причин развития болезни Альцгеймера. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность подхода, такие препараты смогут не просто замедлять симптомы, а влиять на сам механизм развития заболевания.

