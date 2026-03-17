04:31, 17 марта 2026Наука и техника

Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из университета Барселоны разработали экспериментальный препарат, который смог восстановить память у мышей с болезнью Альцгеймера. В отличие от существующих лекарств, нацеленных на удаление бета-амилоидных бляшек, новое соединение воздействует на более глубокий уровень — регуляцию активности генов в нейронах. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy (MT).

Препарат под названием FLAV-27 действует через эпигенетический механизм. Он блокирует фермент G9a, который при болезни Альцгеймера подавляет работу генов, важных для памяти и формирования нейронных связей. Когда активность этого фермента снижается, нейроны начинают функционировать более нормально, а нарушенные процессы памяти постепенно восстанавливаются.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

В экспериментах на животных препарат не только уменьшал накопление ключевых патологических белков — бета-амилоида и тау, — но и приводил к заметному улучшению когнитивных функций. У мышей восстанавливались кратковременная и долговременная память, пространственная ориентация и социальное поведение, а структура синапсов в мозге становилась ближе к норме.

По словам исследователей, полученные результаты показывают, что изменения в эпигенетической регуляции генов могут быть одной из ключевых причин развития болезни Альцгеймера. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность подхода, такие препараты смогут не просто замедлять симптомы, а влиять на сам механизм развития заболевания.

Ранее ученые выяснили, что нарушения сна являются ранним признаком болезни Альцгеймера.

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Москвичам пообещали неделю аномально теплой погоды

    ВСУ ударили по российскому городу

    На Украине запаниковали из-за действий ЕС по Ирану

    Найден способ восстановить память при болезни Альцгеймера

    Посол Украины попозировал с продырявленным флагом Венгрии

    Военные предоставили Трампу варианты решения конфликта с Ираном

    В Европе рассказали о целях «коалиции желающих»

    Откровенный наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» оценили фразой «смотрится отвратительно»

    На Украине сделали признание о переговорах

    Все новости
