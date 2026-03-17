Назван появляющийся задолго до проблем с памятью признак деменции

Невролог Чонг: Проблемы с деньгами могут быть ранним симптомом деменции

Профессор неврологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Уинстон Чонг назвал симптом деменции, который появляется задолго до проблем с памятью. Его слова приводит издание Daily Mirror.

Возможными ранними признаками деменции Чонг назвал проблемы с деньгами и спорные финансовые решения. Кроме того, за несколько лет до постановки диагноза у человека может начать снижаться кредитный рейтинг и увеличиваться число просроченных платежей.

Чонг добавил, что при редкой форме заболевания — лобно-височной деменции — финансовые трудности могут проявиться особенно рано. Проявляться они могут в виде импульсивных трат или уязвимости к мошенничеству.

По мнению невролога, все дело в том, что правильное обращение с деньгами — это задача, для выполнения которой требуются сложные когнитивные процессы. Если же у человека развивается нейродегенеративное заболевание, выполнять ее становится сложнее.

Ранее невролог Галина Чудинская заявила, что физическая активность является одним из лучших методов профилактики деменции. По ее словам, регулярные упражнения запускают каскад нейробиологических процессов, благодаря которым улучшается кровообращение мозга.