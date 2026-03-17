Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:03, 17 марта 2026

Назван самый удобный посредник между США и Ираном

Востоковед Сухов: Ирану и США комфортнее работать с Оманом в роли посредника
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Ирану и США было бы комфортнее работать с Оманом в роли посредника. Вероятного посредника в урегулировании иранского конфликта назвал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай Сухов в разговоре с «Лентой.ру».

«Посредников, которые предлагают себя, много. Наверное, иранцам было бы комфортнее работать с Оманом и, возможно, что и американцам тоже, но пока мы не знаем, как лягут карты», — отметил востоковед на конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok