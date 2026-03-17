Названа причина смерти патриарха Илии II

Патриарх Илия II умер из-за почечной, легочной и сердечной недостаточностей

Глава Министерства здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе сообщил, что причиной смерти католикос-патриарха Илии II стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей. Об этом пишут РИА Новости.

«Вечером в 9 часов началось ухудшение жизненно важных функций. Началось все с кровотечения в желудке, но после этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности», — рассказал Сарджвеладзе.

Патриарх Илия II умер в возрасте 93-х лет 17 марта.

На престол Илия II был избран в декабре 1977 года, интронизация состоялась 25 декабря. До этого он учился в духовных семинарии и академии в Москве.

