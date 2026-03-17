Названы отличия обычной головной боли от опухоли мозга

Daily Mirror: Головные боли при опухоли мозга часто усиливаются по утрам

Специалисты благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга рассказали, как отличить обычную головную боль от развития опасного процесса. Об этом сообщает Daily Mirror.

Главным отличием головных болей, возникающих из-за опухоли, эксперты назвали то, что они не проходят после приема обезболивающих, часто усиливаются по утрам, при напряжении и наклонах. Головокружение, тошнота и рвота без причины тоже могут указывать на повышение внутричерепного давления, возникающее из-за опухоли.

Поскольку опухоли могут влиять на двигательные функции, головная боль может сопровождаться слабостью, онемением или покалыванием на одной стороне тела. Кроме того, могут возникать трудности с равновесием, координацией, речью или зрением, добавили эксперты.

В организации также призвали обратиться к врачу, если, темнеет в глазах, предметы двоятся или пропадает какая-либо часть в поле зрения.

Ранее врач общей практики Амир Хан предупредил о самом опасном виде головной боли. По его словам, нужно обратиться за помощью, если приступ начинается внезапно и сопровождается острой и сильной болью.