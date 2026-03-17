Названы причины вытекания слюны на подушку во время сна

Врач Дуйка назвал сон на боку причиной вытекания слюны на подушку

Врач Лэндон Дуйка заявил, что вытекание слюны на подушку во время сна имеет множество причин. Его слова приводит издание Infobae.

По утверждению Дуйки, самой распространенной причиной слюноотделения является положение во время сна. Так, ночной отдых на боку или животе позволяет слюне вытекать изо рта намного легче из-за действия силы тяжести, пояснил он.

Среди других причин возникновения этой проблемы доктор назвал различные инфекции, аллергию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, болезнь Паркинсона, церебральный паралич, боковой амиотрофический склероз, апноэ и бруксизм.

Если слюна на подушке появилась разово, то паниковать не стоит, успокоил Дуйка. Однако если она вытекает постоянно, необходимо обследоваться, заверил врач.

Ранее сомнолог Карема Магомедова призвала отказаться от использования социальных сетей перед сном. По ее словам, такая привычка приводит к эмоциональному и когнитивному возбуждению.