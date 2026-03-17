В Евросоюзе исключили сделки по энергетике с Россией

Глава евродипломатии Каллас заявила об отсутствии интереса к энергосделкам с РФ

Евросоюз не собирается заключать какие-либо сделки по энергетике с Россией даже с учетом роста цен на энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в разговоре с Reuters заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Она объяснила, что таких разговоров нет даже на непубличном уровне. «Я была за этими закрытыми дверями и не увидела такого желания», — подчеркнула Каллас.

По ее словам, если Европа вернется к «обычному бизнесу» с Россией, то «будет еще больше войн». «Мы видели это раньше. Поэтому мы должны быть очень бдительными и на самом деле не давать России того, чего они хотят, потому что их аппетиты будут только расти», — заключила еврочиновница.

Такой комментарий связан, в частности, с призывом премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера задуматься о нормализации отношений с Россией ради дешевых энергоресурсов. За эту инициативу он был раскритикован как своим правительством, так и на уровне Еврокомиссии.

Позднее политик уточнил, что говорил о ситуации, которая сложится после завершения боевых действий на Украине. До тех пор, пока они продолжаются, ни о какой нормализации не может быть и речи, сначала должно быть мирное соглашение, приемлемое для Украины и Европы.

Накануне, 16 марта, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон перед началом заседания глав Минэнерго стран Евросоюза заявил, что Европа не должна пересматривать планы по отказу от покупки энергоресурсов в России на фоне ближневосточного конфликта, так как регион не находится в опасности по поставкам.