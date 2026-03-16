12:21, 16 марта 2026

Еврокомиссия потребовала не менять планы по отказу от топлива из России

Еврокомиссар Йоргенсон призвал не отменять планы по отказу от топлива из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европа не должна пересматривать свои планы по отказу от покупки энергоресурсов в России на фоне ближневосточного конфликта. Об этом перед началом в Брюсселе заседания глав минэнерго стран Евросоюза заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что высокие цены на нефть и газ вызывают определенное беспокойство, но регион не находится в опасности по поставкам. Таким образом Йоргенсон прокомментировал предложение премьера Бельгии Барта де Вевера о возобновлении переговоров с Россией и возможном возобновлении энергетического импорта.

До этого против такого подхода выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что возобновление импорта топлива из России стало бы стратегической ошибкой европейских стран.

В первые дни после начала операции США и Израиля против Ирана глава евродипломатии Кая Каллас также указывала, что Евросоюз не зависит от поставок нефти из стран Персидского залива, которые находятся под угрозой из-за перекрытия Ормузского пролива. В то же время она признавала, что рост мировых цен на нефть из-за обрушения объемов предложения окажет негативное влияние на экономику европейских стран.

