Еврокомиссия потребовала не менять планы по отказу от топлива из России

Европа не должна пересматривать свои планы по отказу от покупки энергоресурсов в России на фоне ближневосточного конфликта. Об этом перед началом в Брюсселе заседания глав минэнерго стран Евросоюза заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что высокие цены на нефть и газ вызывают определенное беспокойство, но регион не находится в опасности по поставкам. Таким образом Йоргенсон прокомментировал предложение премьера Бельгии Барта де Вевера о возобновлении переговоров с Россией и возможном возобновлении энергетического импорта.

До этого против такого подхода выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что возобновление импорта топлива из России стало бы стратегической ошибкой европейских стран.

В первые дни после начала операции США и Израиля против Ирана глава евродипломатии Кая Каллас также указывала, что Евросоюз не зависит от поставок нефти из стран Персидского залива, которые находятся под угрозой из-за перекрытия Ормузского пролива. В то же время она признавала, что рост мировых цен на нефть из-за обрушения объемов предложения окажет негативное влияние на экономику европейских стран.