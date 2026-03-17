00:31, 17 марта 2026

Обычный витамин оказался фактором усиления раковой опухоли

NCB: Витамин B2 может защищать раковые клетки от гибели
Екатерина Графская

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что витамин B2 (рибофлавин), необходимый для нормальной работы организма, может одновременно помогать раковым клеткам выживать. Исследование показало, что метаболизм этого витамина защищает опухолевые клетки от особой формы запрограммированной гибели — ферроптоза. Работа опубликована в журнале Nature Cell Biology (NCB).

Ферроптоз — это механизм клеточной смерти, который запускается при накоплении окислительных повреждений в присутствии железа. Обычно он помогает организму избавляться от поврежденных или опасных клеток. Однако раковые клетки способны усиливать защитные системы, чтобы избежать такого «самоуничтожения».

Исследователи выяснили, что производные витамина B2 поддерживают работу белка FSP1, который защищает клетки от ферроптоза. Когда уровень рибофлавина снижался, опухолевые клетки становились значительно более уязвимыми и легче погибали. Это навело ученых на мысль, что блокирование метаболизма витамина B2 может стать новым подходом к терапии рака.

В поисках способа обойти защиту опухолевых клеток ученые обратили внимание на розеофлавин — вещество, которое вырабатывают некоторые бактерии. По своей структуре оно похоже на витамин B2, поэтому может «встраиваться» в те же биохимические процессы в клетке. Однако, в отличие от настоящего рибофлавина, розеофлавин нарушает работу защитной системы, которая помогает раковым клеткам избегать ферроптоза.

В лабораторных экспериментах оказалось, что даже небольшие дозы этого вещества лишают опухолевые клетки защиты и запускают их гибель. По мнению авторов работы, такие соединения могут лечь в основу новых таргетных противоопухолевых препаратов.

Ранее ученые выяснили, что высокие дозы витамина D снижают риск длительного течения COVID-19.

