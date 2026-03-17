14:38, 17 марта 2026

Одну категорию россиян призвали носить очки и не открывать окна

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Варианты облегчения состояния при аллергии перечислил в беседе с aif.ru врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский. Данной категории россиян он в первую очередь посоветовал не открывать окна в период начала цветения, а также стараться использовать HEPA-фильтры в очистителях воздуха и увлажнители.

Кроме того, следует чаще проводить влажную уборку и при выходе на улицу надевать защитные очки и маски. При этом лучше всего будет выходить из дома в прохладную дождливую погоду, так как в ветреную и сухую в воздухе особенно много пыльцы.

В это время также можно использовать специальные назальные фильтры или защитные средства, которые закапываются в нос и создают барьер для прилипания частиц.

По приходе же с улицы эксперт советует сразу снимать одежду в коридоре и идти мыть руки, лицо и нос, а лучше всего — принять душ целиком. В течение дня при этом необходимо пить как можно больше воды, подытожил Бережанский.

Ранее японские ученые обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может ослаблять один из самых неприятных симптомов аллергического ринита — приступы чихания.

    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    Россиян призвали готовиться к аномальному нашествию паразитов

    Продавец попугаев не смогла доказать связь обидных комментариев и падения ее доходов

    ЕС не смог смириться с угрозами Зеленского в адрес Орбана

    В Финляндии оценили возможность бойкота Кубка мира по хоккею из-за допуска России

    Каллас выступила с призывом по ситуации в Ормузском проливе

    Интересовавшийся Министерством обороны россиянин попал под следствие

    Всех российских космонавтов подготовят к полету на РОС

    Москвичей предупредили о сибирских ночах

    Доктор Мясников раскрыл свою единственную радость

    Все новости
