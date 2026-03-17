Застрявшие в Дубае россияне требовали шведский стол с лобстерами и черной икрой

Генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров рассказал о самых необычных требованиях от россиян, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Своим опытом он поделился в беседе с KP.RU.

В частности, некоторые соотечественники жаловались на «спартанские условия» в трехзвездочных «клоповниках», в которые им пришлось переехать из пятизвездочных отелей, несмотря на то, что это было бесплатное временное размещение, организованное в условиях экстренной ситуации.

Кроме того, некоторые россияне требовали продления проживания и обеспечения полноценным гостиничным сервисом, включая шведский стол с лобстерами и черной икрой. По их мнению, такие услуги должны были предоставляться автоматически.

Дипломат выразил сожаление, что соотечественники с такими обращениями занимали линии связи, крайне необходимые для людей, оказавшихся в действительно сложной ситуации. Однако такие истории были скорее исключением, добавил Владимиров. Он отметил, что подавляющее большинство россиян вели себя спокойно и отнеслись к происходящему с пониманием.

Ранее российская туристка описала очереди на рейсы из ОАЭ на родину фразой «сейчас начнутся голодные игры». Девушка и ее спутник ожидали два часа, однако мест на борту не осталось.

