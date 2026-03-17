YouGov: Почти половина американцев критикует давление США на Кубу

Практически половина американцев выразила недовольство тем, что Вашингтон блокирует поставки нефти на Кубу. Об этом говорят результаты опроса YouGov.

Как отмечается, почти половина (46 процентов) жителей США не согласны с политикой своей администрации, которая заключается в ограничении нефтяных поставок на Кубу из других стран. Только четверть респондентов (28 процентов) поддерживает такие шаги в отношении островного государства.

Между тем, еще 27 процентов пока не смогли определиться с конкретной позицией по данному вопросу. Почти равные доли опрошенных считают американскую политику против Кубы слишком жесткой (29 процентов) или вполне адекватной (26 процентов). И только 11 процентов полагают, что эти меры Соединенных Штатов являются чересчур мягкими.

Примерно треть американцев (32 процента) считает, что санкции вредят в первую очередь кубинскому населению. Тем временем, еще 36 процентов уверены, что они в равной степени угрожают и народу, и правительству. Лишь 9 процентов убеждены в том, что санкции направлены преимущественно против властей, а не обычных граждан.

Исследование провели в период с 25 по 27 февраля этого года. В нем поучаствовали 1094 совершеннолетних граждан Америки. Статистическая погрешность составляет примерно 4 процента.

Ранее журналисты The New York Times (NYT) писали, что США потребовали от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля уйти в отставку. Официальные лица в Вашингтоне считают, что этот шаг позволит достичь значимого прогресса в переговорном процессе.