Практически половина американцев выразила недовольство тем, что Вашингтон блокирует поставки нефти на Кубу. Об этом говорят результаты опроса YouGov.
Как отмечается, почти половина (46 процентов) жителей США не согласны с политикой своей администрации, которая заключается в ограничении нефтяных поставок на Кубу из других стран. Только четверть респондентов (28 процентов) поддерживает такие шаги в отношении островного государства.
Между тем, еще 27 процентов пока не смогли определиться с конкретной позицией по данному вопросу. Почти равные доли опрошенных считают американскую политику против Кубы слишком жесткой (29 процентов) или вполне адекватной (26 процентов). И только 11 процентов полагают, что эти меры Соединенных Штатов являются чересчур мягкими.
Примерно треть американцев (32 процента) считает, что санкции вредят в первую очередь кубинскому населению. Тем временем, еще 36 процентов уверены, что они в равной степени угрожают и народу, и правительству. Лишь 9 процентов убеждены в том, что санкции направлены преимущественно против властей, а не обычных граждан.
Исследование провели в период с 25 по 27 февраля этого года. В нем поучаствовали 1094 совершеннолетних граждан Америки. Статистическая погрешность составляет примерно 4 процента.
Ранее журналисты The New York Times (NYT) писали, что США потребовали от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля уйти в отставку. Официальные лица в Вашингтоне считают, что этот шаг позволит достичь значимого прогресса в переговорном процессе.