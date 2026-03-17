Военные предоставили Трампу варианты решения конфликта с Ираном

NBC: Военные США предоставили Трампу варианты завершения конфликта с Ираном

Американские военные чиновники предоставили президенту США Дональду Трампу варианты завершения конфликта с Ираном. Об этом сообщили телеканалу NBC News шесть человек, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что мнения среди советников американского лидера разделились. Так, представленные варианты включают сценарии как сворачивания конфликта, так и его эскалации. Детали не уточняются. Кроме того, один из источников указал, что сроки окончания войны на Ближнем Востоке «могут меняться каждый день».

Ранее Трамп заявил о скором завершении конфликта в Иране. Он подчеркнул, что «долго ждать не придется». Глава Белого дома допустил, что конфликт может быть закончен уже на этой неделе, однако усомнился в том, что это произойдет.