04:15, 17 марта 2026

Откровенный наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» оценили фразой «смотрится отвратительно»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Откровенный наряд немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум на афтепати церемонии вручения премии «Оскар» оценили в сети фразой «смотрится отвратительно». Пост появился на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair в Музее искусств округа Лос-Анджелес в желтом макси-платье фасона «халтер» бренда Chrome Hearts. При этом предмет гардероба оказался оформлен прозрачными вставками, обнажающими часть груди, ног и ягодиц.

Пользователи высказались об образе знаменитости в комментариях. «Кто ее в последнее время так одевает? Она такая красивая, но эти наряды ей совсем не идут», «Совсем не элегантно», «Ей даже не подходит по размеру», «Самый ужасный наряд, в котором я ее когда-либо видела», «Это платье просто кошмарное! И на ней оно смотрится отвратительно», — заявили юзеры.

В то же время наряд угодившего в скандал актера Тимоти Шаламе назвали самым худшим на «Оскаре».

