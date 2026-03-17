Пачки денег из похищенных у оборонных предприятий России миллионов рублей попали на видео

11:38, 17 марта 2026

ФСБ показала видео задержания двух коммерсантов за хищение 460 млн рублей у ОПК
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания двух руководителей компаний в Москве по подозрению в хищении более 460 миллионов рублей у оборонных предприятий. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые приходят в квартиры подозреваемых, проводят там обыски. Показаны пачки денег.

По данным ФСБ, коммерсанты вывели более 140 миллионов рублей, предназначенных для предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Они арестованы.

По данным следствия, обвиняемые ввели в заблуждение представителей предприятий с целью хищения более чем 460 миллионов рублей, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

