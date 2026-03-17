Падчерица Маши Распутиной сделала громкое заявление о певице

Падчерица певицы Маши Распутиной Нелли заявила о том, что певица врет. Как пишет Telegram-канал «112», дом был куплен в браке Виктора Захарова с ее матерью Еленой, а после развода Елене отказались выплачивать компенсацию.

Нелли отмечает, что Виктор на протяжении длительного времени не хотел разводиться с женой и даже угрожал, что она ничего не получит. Бракоразводный процесс начался еще в 2022 году, тогда суд постановил выплатить женщине за недвижимость компенсацию.

Но, по словам Нелли, Маша Распутина и Виктор отказались платить, заявив, что у них нет денег. После этого суд постановил продать дом для расчета с Еленой.

«Еще вчера Машу показывали с охраной и Rolls-Royce, а теперь она вдруг стала бедной женщиной», — возмущается девушка.

Кроме того, Нелли отмечает, что ее мать имеет высшее экономическое образование и работала, но Распутина утверждает обратное. А после того, как Елену выселили из особняка, Распутина заняла комнату Нелли, а ее переселила в дом для горничной и водителя.

Нелли добавила, что ее мать никого не выселяет насильно, а просто хочет получить положенные ей деньги.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил вероятность выселения Маши Распутиной из роскошного дома в деревне Таганьково в Одинцовском городском округе.