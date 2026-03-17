Вероятность выселения Распутиной из роскошного дома оценили

Адвокат Жорин: Реализация дома Распутиной допустима при соблюдении ряда условий

Вероятность выселения певицы Маши Распутиной из ее роскошного дома оценил в беседе с Пятым каналом адвокат Сергей Жорин. Он уточнил, что ситуация артистки связана не с классическим разделом имущества, а с процедурой банкротства ее мужа Виктора Захарова.

Эксперт пояснил, что после взыскания судом с Захарова в пользу бывшей жены 70 миллионов рублей и запуска процедуры банкротства, она получила статус кредитора. Теперь спор о доме рассматривается в рамках формирования конкурсной массы должника.

Юрист также отметил, что по закону имущество банкрота может быть реализовано для расчетов с кредиторами, но есть важное ограничение — единственное жилье не подлежит взысканию. Несмотря на это, есть исключения. Так, имущество может быть признано слишком роскошным, на что и ссылаются в случае Распутиной кредиторы. Дом могут продать с возможностью приобретения более скромного жилища.

При этом ключевым фактором все же остается вопрос собственности — если исполнительница докажет, что дом был куплен на ее личные средства и не принадлежит супругу, то его не смогу включить в конкурсную массу. В любом случае, реализация дома допустима только по решению суда и при соблюдении ряда условий, в том числе предоставление альтернативного жилья, подытожил Жорин.

Ранее сообщалось, что певица Маша Распутина рискует оказаться без единственного жилья. Артистка опасается, что лишится дома в деревне Таганьково в Одинцовском городском округе, где проживает с мужем Виктором Захаровым и дочерью-инвалидом.

В отчаянии артистка обратилась с открытым письмом к председателю Верховного суда, так как ей больше негде искать помощи.