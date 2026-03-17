17:36, 17 марта 2026

Машу Распутину захотели оставить без дома

Маша Распутина заявила, что ее могут выселить из-за судебных разбирательств мужа
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Маша Распутина рискует оказаться без единственного жилья. Причина в судебных разбирательствах ее мужа со своей бывшей супругой, передает «Рен-ТВ».

Артистка опасается, что лишится дома в деревне Таганьково в Одинцовском городском округе, где проживает с мужем Виктором Захаровым и дочерью-инвалидом. Конфликт с бывшей женой, по словам Захарова, длится десятилетиями. После развода имущество было поделено: бывшей супруге достались квартиры, гаражи и другие активы, тогда как Захарову остался этот дом. Такой результат женщину, похоже, не устроил, и она продолжает добиваться раздела дома, ради чего даже начала процедуру банкротства. Кроме того, одно из судебных решений, принятых в пользу Захарова, отменили спустя всего несколько минут.

В отчаянии Распутина решила обратиться с открытым письмом к председателю Верховного суда. В письме звезда называет происходящее беспределом и сетует на то, что искать правды ей больше негде.

Ранее из-за бывшего супруга лишилась квартиры жена звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Экс-супруг продал их совместную квартиру в подмосковном Видном за восемь миллионов рублей, но вырученные деньги с Селивановой не поделил. При этом, по ее словам, жилплощадь предназначалась общим детям.

