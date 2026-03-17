19:31, 17 марта 2026

Пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images

Пассажиров авиакомпании JetBlue несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета в аэропорту США. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 14 марта на рейсе из Бостона до Флориды. По прибытии в аэропорт назначения командир экипажа сообщил о проблеме, связанной с безопасностью. «Он не объяснил, что это было. Но он сказал, что придется подождать рядом с лайнером», — рассказал репортер телеканала WCVB 5 Шарман Саккетти, который оказался в числе пассажиров. Известно, что самолет посадили далеко от терминала, людей не сразу вывели из салона — сначала на борту полицейские провели обыск.

Уточняется, что после пассажиров высадили у терминала, однако им пришлось простоять 2,5 часа на холоде. «Это очень страшный опыт. Один из самых страшных в моей жизни», — поделился житель Бостона Томми Демпси. В итоге полиция установила, что угроза была ложной. Расследование инцидента продолжается.

Ранее женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. После трехчасового обыска с саперами и кинологами на борту лайнера взрывчатку не нашли.

