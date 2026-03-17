Турецкий эксперт Агар: Поддержка Украины от США ушла на второй план из-за Ирана

Соединенным Штатам крайне сложно одновременно уделять полноценное внимание конфликту на Украине и войне с Ираном. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил турецкий эксперт по безопасности Абдуллах Агар.

«В войне важна концентрация сил на конкретном направлении», — пояснил специалист. По его словам, Вашингтон рассчитывал легко решить вопрос с Тегераном за счет высвободившихся сил после того, как «бремя войны на Украине во многом переложили на Европу». Однако реальность показала, что Иран успешно держит мощные удары.

Агар отметил, что теперь военная помощь Киеву отходит на второй план из-за потребностей ближневосточного театра. В качестве примера он привел ситуацию с артиллерийскими снарядами, которые ранее были отправлены Украине с американских складов в Израиле, но позже возвращены обратно с началом боевых действий в регионе. «Иранская война сейчас в приоритете для США, в том числе с точки зрения вооружения и боеприпасов», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп своими заявлениями разбил две главные надежды украинского лидера Владимира Зеленского. Первой надеждой Украины было то, что США во время конфликта на Ближнем Востоке заинтересуются украинскими разработками и в ответ продолжат поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на их дефицит.

Вторая надежда Киева заключалась в том, что операция против Ирана отвлечет внимание главы Белого дома и он перестанет давить на Зеленского для выполнения условий завершения конфликта на Украине, согласованных в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса.