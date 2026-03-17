Центробанк сообщил о росте реального курса рубля

ЦБ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-феврале на 2,5 %

Реальный эффективный курс рубля, то есть курс к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции, в январе-феврале вырос на 2,5 процента, а отдельно в феврале — на 0,7 процента. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

К доллару реальный курс рубля в феврале вырос на 1,3 процента по сравнению с январем, к евро — на 0,6 процента, а к юаню — на 0,7 процента. Номинальный курс к доллару вырос на 0,9 процента, к евро — на 0,3 процента, к юаню не изменился.

Официальный курс доллара от Центробанка, установленный на 18 марта, поднялся до 81,9103 рубля, евро — до 93,1557 рубля, а юаня — до 11,8865 рубля. На бирже Forex доллар превысил 83 рубля, а евро — 95 рублей.

По оценке аналитиков, текущее ослабление рубля связано с прекращением продаж валюты Минфином из-за ожидающегося пересмотра бюджетного правила, подготовки рынка к новому снижению ключевой ставки Центробанка, а также низких объемов реализации валюты со стороны экспортеров из-за слабых нефтегазовых доходов в последние месяцы.

