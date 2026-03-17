Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 17 марта 2026Мир

Fakt: Поляк угрожал ножом украинцу в трамвае в Варшаве
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Поляк угрожал украинцу ножом после словесной перепалки в трамвае в Варшаве. Об этом сообщило издание Fakt.

По информации полиции, между 27-летним гражданином Польши и украинцем произошел конфликт. В какой-то момент поляк достал нож и попытался ударить оппонента. Очевидцы смогли обезоружить возмутителя спокойствия и удержать его до приезда полиции.

В данный момент поляк задержан, детали произошедшего выясняются.

Ранее в Польше избили двух украинок, выкрикивая в их адрес грубые ругательства с требованием вернуться на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok