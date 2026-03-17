Fakt: Поляк угрожал ножом украинцу в трамвае в Варшаве

Поляк угрожал украинцу ножом после словесной перепалки в трамвае в Варшаве. Об этом сообщило издание Fakt.

По информации полиции, между 27-летним гражданином Польши и украинцем произошел конфликт. В какой-то момент поляк достал нож и попытался ударить оппонента. Очевидцы смогли обезоружить возмутителя спокойствия и удержать его до приезда полиции.

В данный момент поляк задержан, детали произошедшего выясняются.

Ранее в Польше избили двух украинок, выкрикивая в их адрес грубые ругательства с требованием вернуться на родину.