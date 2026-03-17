Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 17 марта 2026

Появились подробности о погибшей от рук футболиста москвичке

Коллега убитой футболистом женщины назвал ее благополучной и доброй
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Коллеги и знакомые московской предпринимательницы, с которой расправился молодой футболист Даниил Секач, поделились мнением о ней. Подробности об убитой женщине публикует NEWS.ru.

Бывшая коллега заявила, что женщина была благополучным и семейным человеком. Ее знакомая добавила, что пострадавшая была доброй, заботливой, очень нежной и неравнодушной. Женщина всегда была готова прийти на помощь, рассказала собеседница издания.

Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку дверь открыла дочь хозяйки жилья, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok