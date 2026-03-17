Убитый матерью в Ногинске мальчик был с особенностями развития

Появились подробности о ставшем жертвой собственной матери мальчике в Ногинске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у ребенка, с которым расправилась мать в подмосковном Ногинске, были особенности развития.

По данным правоохранительных органов, все произошло в Ногинске. Днем 16 марта в съемной квартире одного из домов обнаружили изрезанного мальчика 2014 года рождения. Кроме него в этой квартире была найдена женщина — его мать. Ее госпитализировали.

Вместе с сыном она приехала из Москвы. Они остановились в арендованной посуточно квартире. Их обнаружила собственница жилья на следующий день, которая вызвала скорую помощь и полицейских.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

