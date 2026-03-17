Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:57, 17 марта 2026

Появились подробности о ставшем жертвой собственной матери мальчике в Ногинске

Убитый матерью в Ногинске мальчик был с особенностями развития
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Появились подробности о ставшем жертвой собственной матери мальчике в Ногинске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у ребенка, с которым расправилась мать в подмосковном Ногинске, были особенности развития.

По данным правоохранительных органов, все произошло в Ногинске. Днем 16 марта в съемной квартире одного из домов обнаружили изрезанного мальчика 2014 года рождения. Кроме него в этой квартире была найдена женщина — его мать. Ее госпитализировали.

Вместе с сыном она приехала из Москвы. Они остановились в арендованной посуточно квартире. Их обнаружила собственница жилья на следующий день, которая вызвала скорую помощь и полицейских.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что появилась версия о случившемся с изрезанным 12-летним школьником в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Бывшего партнера Павла Деревянко по бизнесу приговорили к шести годам колонии

    Зеленский назвал число находящихся на Ближнем Востоке украинских военных

    Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике

    Алибасов-младший раскрыл тяжелый диагноз матери

    Пассажир домогался стюардессы в самолете и загнал ее в угол

    Известный российский журналист приехал на Украину и пришел в ужас

    Россия столкнулась с угрозой дефицита запчастей для самолетов

    Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера

    Евросоюз создаст военный спутник для сверхнизкой орбиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok