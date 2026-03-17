Пожилая россиянка упала в своей квартире и три дня прождала помощи

В Калининграде 84-летняя женщина упала в своей квартире и три дня прождала помощи. Об этом сообщает «Клопс».

Женщина перестала отвечать на звонки с 13 марта. 16-го числа участковый полицейский пришел и опросил ее соседей, однако дверь вскрывать тогда не стали. После этого туда приехали поисковики. Один из них поднялся к окну и посветил фонариком внутрь. Там он увидел лежащую на полу женщину, которая шевельнулась и замахала рукой.

На место вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Скорая помощь доставила женщину в больницу.

До этого сообщалось, что в Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома. Очевидцы тогда подчеркивали, что на вид женщине около 90 лет. До инцидента соседи слышали крик. Они выяснили, что у пожилой женщины был сын. Периодически он ее навещал.