Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:01, 17 марта 2026

Предсказана судьба нефти из России после конфликта в Иране

Экономист Беляев: Спрос на российскую нефть сохранится и после войны в Иране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Конфликт в Иране спровоцировал рост спроса на российскую нефть, и он сохранится на протяжении еще длительного времени даже в случае прекращения боевых действий и разблокировки Ормузского пролива, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Даже если боевые действия прекратятся прямо сейчас, часть добывающих мощностей, транспортной инфраструктуры уже серьезно пострадали. Всему нанесен ущерб, так что быстро восстановить добычу не удастся, — сказал Беляев. — Кроме того, большое значение имеет транспортный коридор. Опять же, даже если сейчас Ормузский пролив разблокируют, он все равно останется маршрутом с повышенным риском».

Экономист объяснил, что специфика региона предполагает, что Иран может достаточно быстро сменить свою позицию и снова заблокировать пролив, что предполагает повышенные ставки по фрахту судов и страховке.

«Что касается российской нефти, тут важны не только само наличие, цена. Важна надежность. Гарантия безусловной поставки. А Россия зарекомендовала себя как очень надежный поставщик. Это и определит стабильный спрос, причем по высоким ценам, даже после завершения ближневосточного конфликта. Не исключено, что к потреблению подключится и Европа — 10-15 процентов от ее потребности в энергоресурсах может покрыть только Россия», — объяснил Беляев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост мировых цен на нефть может увеличить поступления в государственный бюджет России. В ходе торгов в понедельник, 16 марта, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысила отметку 105 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok